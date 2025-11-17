Евакуйована з Костянтинівки 13-річна дівчинка. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Поліцейські евакуювали з Костянтинівки нову групу цивільних мешканців, серед яких є 13-річна дівчинка. Попри те, що офіційно у місті не залишилось дітей ще у січні 2025 року, у частково зруйнованому місті продовжують виявляти неповнолітніх.

Про нову евакуацію цивільних із Костянтинівки повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Під час евакуації автомобіль поліції атакували дроном: ніхто з людей не постраждав, однак у транспорту тріснуло лобове скло.

До групи, яких вдалося вивезти з небезпеки, входять 13-річна Домініка, її батьки та одна літня жінка, яка залишалася останньою мешканкою свого під’їзду, пишуть у поліції. Ще одна цивільна поки відмовилася евакуюватися, хоч її квартира згоріла після обстрілу, й жінка перебралася до сусіднього помешкання.

Окрім цього, разом із людьми вдалося вивезти собаку дівчинки на кличку Мея.

Батько дитини пояснив поліцейським, що сім’я не евакуювалася через скрутне фінансове становище та нерозуміння, куди їм далі йти. Він зазначив, що йому вдалося укріпити квартиру на першому поверсі багатоповерхівки, де залишалася сім’я, але не зміг відповісти, чи захистило б це її від влучання російської авіабомби.

Нагадаємо, у жовтні волонтери вивезли з Костянтинівки двох хлопчиків віком 8 та 13 років. Журналісти Вільного Радіо вже писали, що відомо про той інцидент.