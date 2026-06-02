Поліціянта з Донеччини Івана Фесенка посмертно відзначили медаллю “Захисник Вітчизни”

Родина полеглого захисника Івана Фесенка. Фото: поліція Донеччини

Медаль “Захисник Вітчизни” отримала родина поліціянта з Донеччини Івана Фесенка. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання на фронті у вересні 2025 року.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Боєць стрілецького батальйону поліції Донеччини Іван Фесенко загинув 21 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті. Відзнаку “Захисник Вітчизни” отримали його дружина та дворічна донька Марійка.

Церемонія нагородження відбулась на Кіровоградщині, де зараз мешкає родина захисника.

“Ця нагорода – знак глибокої вдячності за відвагу, відданість Україні та самопожертву людини, яка до останнього до останнього надавала відсіч окупанту”, — написали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше посмертні відзнаки вручили трьом співробітникам поліції Донеччини — Андрію Рибальченку, Чингизу Гурбанову та Олегу Захаренку. Вони віддали своє життя, захищаючи Україну.