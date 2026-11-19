Роботизована турель, якою збивають дрони поліціянти. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Поліціянти Донецької області використовують роботизовану турель для збиття російських дронів — усе керування відбувається дистанційно. Таким чином бійці можуть помічати та знищувати безпілотники без ризику для життя людей. Детальніше про те, як працює устаткування, — читайте далі.

Про це повідомили на сторінці ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що для збиття російських дронів у Донецькій області правоохоронці використовують турель українського виробництва “Хижак”. Ця система автономно працює в будь-яку погоду та пору доби, однак рішення про ураження цілі — за оператором комплексу.

“Він не залежить від погоди, може працювати цілодобово. Він може допомогти тобі знайти ціль, але вирішити — це птах, інший обʼєкт чи дрон, — може лише людина.

Різниці працювати вдень або вночі взагалі немає. Вона виконує свої функції в штатному режиму. У нього супутниковий звʼязок, він може отримувати карти у режимі реального часу. У нього також є новітня система наведення”, — каже інспектор антидронового батальйону поліції на позивний “Вегас”.

Турель збиває безпілотники великокаліберним кулеметом, який доопрацювали поліціянти Донеччини. Зокрема, комплексом збивають дрони на оптоволокні, аналоговому звʼязку та літакові “Молнії”, а також фіксували ураження “Шахедів” та “Італмасів”.

“Дрон уражається кулеметом. Зараз саме на цьому варіанті це FN MAG. Великокаліберний кулемет, працює надійно, але він трошки доопрацьований. Ми його зробили дещо електронним, щоб він мав контакт із туреллю”, — розповіли правоохоронці.

Поліціянти опановували роботизовані турелі спільно із бійцями 20 бригади Сил безпілотних систем “К-2”.

“Пройшли стажування та навчання в бригаді “К-2″ під егідою Кирила Вереса, Героя України. А зараз ми самостійно працюємо на цих комплексах та надалі намагаємося розвиватися”, — розповів командир антидронового батальйону поліції Донеччини Артем Щусь.

Для пошуку дронів використовують й інші спеціальні ресурси, а також співпрацюють із суміжними підрозділами, аби разом знищувати БпЛА. Перевагою турелі бійці називають безпеку для людей:

“Це — залізяка. Людське життя набагато дорожче. Якщо є можливість зберегти життя, не наражати його на ризик, то ми цим будемо користуватися”.

Нагадаємо, не менш як шість тисяч повітряних цілей на Донеччині збив антидроновий батальйон поліції з моменту його утворення — кінець 2025 року. Йдеться про безпілотники, зокрема коптери на оптоволокні та аналоговому сигналі.