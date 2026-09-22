Антидроновий батальйон поліції збив 6 тисяч повітряних цілей на Донеччині з кінця 2025-го

Знімок з військової операції на Донеччині, де військові борються з повітряними цілями.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Не менш як шість тисяч повітряних цілей на Донеччині збив антидроновий батальйон поліції з моменту його утворення — кінець 2025 року. Йдеться про безпілотники, зокрема коптери на оптоволокні та аналоговому сигналі.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ГУНП Донецької області Павло Дяченко.

Він розповів, що антидроновий батальйон поліції створили наприкінці 2025 року й відтоді вони збили не менш як шість тисяч повітряних цілей на підконтрольній частині регіону. Серед знищеного — коптери на оптоволокні та аналоговому сигналі, а також безпілотники “Молнія”, “Італмас”, “Ланцет”, “Гербера”, “Герань” та “V2U”.

Нині бійці разом із патрульними поліціянтами Краматорська та Словʼянська щодня збивають російські БпЛА зі стрілецької зброї, а ще приземляють їх за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

“Саме наші мисливці за дронами відбивали численні атаки окупанта під час Дня державного прапора. Тоді поліцейські захистили людей і найбільший прапор області – ціною власного здоров’я, зазнавши поранень”, — зазначили в обласному управлінні Національної поліції.

Там також опублікували відео з моментами знищення ударних безпілотників і “ждунів” під Краматорськом.

Нагадаємо, 14 вересня у Краматорську російські війська атакували FPV-дроном службовий автомобіль, у якому був поліціянт. Внаслідок удару загинув 35-річний майор поліції Андрій Балицький.