У Краматорську через удар російського безпілотника загинув поліціянт Андрій Балицький

Загиблий поліціянт Андрій Балицький. Фото: ГУНП Донеччини

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14 вересня у Краматорську російські війська атакували FPV-дроном службовий автомобіль, у якому був поліціянт. Внаслідок удару загинув 35-річний майор поліції Андрій Балицький.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що Андрій народився 4 квітня 1991 року в нині окупованій Горлівці. У 2012 році чоловік закінчив Луганський державний університет внутрішніх справ і працював у рідному місті.

У 2014 році правоохоронець не зрадив присязі: переїхав та ніс службу на різних посадах у територіальних підрозділах поліції Краматорського району. У час повномасштабної війни під щоденними обстрілами він забезпечував правопорядок, фіксував воєнні злочини Росії та допомагав людям, кажуть колеги загиблого.

З 2026 року Андрій Балицький обіймав посаду начальника відділу озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Донецькій області.

У поліцейського залишилися мати, брат, дружина та 11-річна донька.

Нагадаємо, 17 червня 2026 року внаслідок удару російського дрона загинув боєць батальйону поліції Донецької області Дмитро Пономаренко. Чоловік був родом з Бахмута. У нього залишилася дворічна донька.