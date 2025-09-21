Поліціянти у Костянтинівці врятували заблоковане у багатоповерхівці подружжя. Їх евакуювали (деталі)

Евакуація з Костянтинівки у вересні 2025 року. Фото: з відео поліції

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Костянтинівці поліціянтам вдалося евакуювати цивільне подружжя, яке застрягло у понівеченій снарядами багатоповерхівці. Крім них, у безпеку вирушили ще двоє жителів міста та домашній улюбленець.

Про це розповіли у Патрульній поліції Краматорська та Слов’янська.

Днями вони вирушили на евакуацію мешканців Костянтинівки в одному з небезпечних районів міста. Але, прибувши за адресою, поліціянти побачили, що житловий будинок понівечений авіаударом, а під’їзд — пошкоджений.

Так, у квартирі на верхньому поверсі опинилося заблоковане подружжя — двері притиснула плита. Інспектори дістали лом, відігнули двері й визволили людей.

Врятованих, кажуть правоохоронці, якнайшвидше доставили в безпечне місце та передали колегам із поліції Донеччини. Надалі подружжя евакуювали.

Загалом поліції вдалося врятувати чотирьох громадян та їхнього домашнього улюбленця.

Нагадаємо, російські війська систематично продовжують нищити оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери вивозять людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.