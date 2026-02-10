Якщо ви народили на непідконтрольній території, подати заяву про народження малюка можна офлайн чи онлайн. А от забирати документ потрібно буде особисто на підконтрольній Україні території. Як отримати свідоцтво про народження, якщо дитина народилася в окупації — дізнавайтеся в інструкції Вільного радіо.

Про те, що робити у такому випадку розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як отримати офлайн свідоцтво про народження дитини, яка народилася на окупованій території

Аби подати заяву та отримати українське свідоцтво про народження дитини, потрібно звернутися до будь-якого суду на підконтрольній території. Місце проживання або прописки не має значення. Це має робити або хтось із батьків, або інший родич чи законний представник дитини.

Заяву можна подати у довільній формі. У ній потрібно зазначити:

факт, який заявник просить встановити, та з якою метою;

причини неможливості отримати або відновити документи, які посвідчують цей факт;

докази, що підтверджують цей факт.

Також потрібні копії таких документів:

медичне свідоцтво про народження та/або медичний висновок про народження, інші медичні довідки;

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків;

копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

докази факту народження дитини (за наявності);

довідка про неможливість відновлення втрачених документів.

У суді мають терміново розглянути таку заяву. Якщо рішення оголошуватимуть у присутності представника дитини — йому одразу ж видадуть документ, з яким далі потрібно йти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу). В іншому випадку це рішення надішлють до РАЦСу в тому ж районі, де розташований суд.

Аби отримати саме свідоцтво, до РАСЦу потрібно буде прийти особисто. Знадобиться лише документ із суду та паспорт, документ про народження дитини видадуть того ж дня.

З огляду на зміни до Закону України “Про громадянство України”, якщо дитина народилася після 16 січня 2026 року і обидва батьки є громадянами України, окремо реєструвати набуття громадянства України за народженням більше не потрібно.

Натомість у випадку, якщо один із батьків є іноземцем, реєстрація набуття громадянства України за народженням залишається обов’язковою.

Як отримати онлайн свідоцтво про народження дитини, яка народилася на окупованій території

Для дітей, які народилися на тимчасово окупованих територіях, діє окрема процедура реєстрації. Подати заяву можна електронною поштою. Для цього батьки або родичі мають надіслати її разом із копіями документів на електронну адресу: [email protected].

Для реєстрації народження дитини потрібно додати:

копії документів, що підтверджують народження дитини (медичне свідоцтво про народження, інші медичні довідки);

копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків чи одного з батьків;

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

інші докази факту народження дитини (за наявності).

Після обробки звернення на електронну пошту надсилають копію свідоцтва про народження.

Оригінал документа потрібно отримати особисто. Для цього батькам, родичам або представникам за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану на підконтрольній Україні території.

У разі відсутності необхідних документів або якщо РАЦС відмовив у реєстрації, факт народження дитини встановлює суд. Подати таку заяву можна також онлайн через систему “Електронний суд”. Там потрібно зареєструватися за допомогою електронного підпису або підпису в “Дії”. Знадобляться такі ж документи та інформація, як і у випадку звернення офлайн.

Після змін у законодавстві для дітей, народжених після 16 січня 2026 року в сім’ях, де обидва батьки є громадянами України, через “єМалятко” не потрібно окремо оформлювати реєстрацію набуття громадянства України за народженням.

