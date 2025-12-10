Валерій Єремєєв у полоні. Скриншот з відео, опублікованого російькими медіа

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Розташований на тимчасово непідконтрольній частині Донецької області “Верховний суд ДНР” засудив військовополоненого захисника Маріуполя Валерія Єремєєва до 22 років ув’язнення. Чоловіка звинувачують у вбивстві цивільного.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді, а також низка російських медіа.

Так, підконтрольний Росії суд стверджує, що у березні 2022 року Валерій Єремєєв перебував на спостережній позиції на території школи №1 у Маріуполі. Він нібито виявив цивільну автівку, якою керував місцевий мешканець із проросійськими поглядами. Сторона обвинувачення стверджує, що Валерій “понад десять разів вистрілив у бік транспорту з автомата, кілька куль потрапили у ціль, цивільний загинув на місці”.

“Загарбники вже за методичкою оголосили, що оборонець діяв за “планом київського режиму”. Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення”, — стверджують у Маріупольській міськраді.

Російські медіа поширюють відео, на якому полонений Валерій Єремєєв нібито визнає свою провину. Він стверджує, що розкаюється у скоєному та доповнює, що інцидент відбувся 26 березня. Втім, чоловік перебуває в полоні, тож його свідчення можуть бути отримані під тиском і не відображати його справжньої позиції.

Єремєєва визнали винним по ч. 2 ст. 105 російського кримінального кодексу (умисне вбивство, скоєне організованою групою з мотивів політичної чи ідеологічної ненависті) та ч. 1 ст. 356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території).

Вирок — 22 роки у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, раніше у листопаді “Верховний суд ДНР” присудив військовополоненому “азовцю” та оборонцю Маріуполя Едуарду Варбанському 27 років та шість місяців колонії суворого режиму. Чоловіка визнали винним нібито у замаху на вбивство цивільних у березні 2022 року.