Підконтрольний Росії “Верховний суд ДНР” присудив військовополоненому “азовцю” та оборонцю Маріуполя Едуарду Варбанському 27 років та шість місяців колонії суворого режиму. Чоловіка визнали винним нібито у замаху на вбивство цивільних у березні 2022 року.
Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.
Едуарду Варбанському 46 років, росіяни судять полоненого вже вдруге. Цього разу його звинуватили нібито у “замаху на вбивство двох і більше людей”, “пошкодженні майна” та “жорстокому поводженні з цивільними”.
“Верховний суд ДНР” вважає, що чоловік у березні 2022 року під час оборони Маріуполя обстріляв село Бердянське у Мангуському районі, де пошкодив житловий будинок.
У Маріупольській міськраді вважають, що за допомогою таких звинувачень країна-агресорка намагається перекласти відповідальність за обстріли та руйнування на українських військових.
“Це вже стандартні звинувачення, які російські окупаційні суди висувають українським захисникам. Таким чином, вони намагаються звинуватити захисників міста в обстрілах, щоб приховати власні злочини: тотальне нищення Маріуполя, який російські війська тримали майже три місяці у повній блокаді та обстрілювали з усіх видів озброєння”, — вважають у міськраді.
Для полоненого Едуарда Варбанського це вже другий термін ув’язнення, отриманий від росіян. У вересні 2023 року його звинуватили у пошкодженні школи в Бердянському та засудили до 22 років колонії.
Нагадаємо, “Верховний суд” так званої “ДНР” у жовтні засудив ще трьох військовополонених українських морпіхів до ув’язнення у колонії суворого режиму. Йдеться про Максима Ничипорука, Владислава Веселовського та Максима Чилєєва, яких звинуватили в обстрілі селища Старий Крим під час битви за Маріуполь.