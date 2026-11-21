Село Шилівка, Донецька область, 21 листопада 2026 року. Скриншот з мапи DeepState

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Російський військовий, якого взяли в полон на Донеччині, розповів, як опинився у Шилівці для зйомки постановного відео з прапором РФ. За словами полоненого, йому по рації наказували підготувати триколор до зйомки, а після запису відео — сховатися.

Інтерв’ю з полоненим оприлюднила 155 окрема механізована бригада.

Окупанта взяли в полон українські військові з 9 армійського корпусу.

За словами полоненого, після того, як він дістався Шилівки, йому з безпілотника скинули російський прапор, а також воду, шоколад та інші припаси. Ніч він провів у кущах, а далі заступив до завдання.

Із прапором у кишені боєць дійшов до визначеної позиції, дістав його та тримав, поки інші військові знімали кадри. Приблизно через 100 метрів йому наказали чекати, поки завершать зйомку, а потім — сховатися.

За словами бранця, до нього наблизилися двоє росіян, одного з них уразили.

На запитання, чи бачив він у селі інших російських військових, полонений відповів, що ні. Водночас він розповів про загиблих росіян, яких бачив у районі Гришиного. За його словами, там було багато тіл, а ситуація на цьому напрямку вкрай складна.

Як саме він подолав близько 25 кілометрів, росіянин пояснити не зміг.

Втім, залишитися непомітним для українських військових окупанту не вдалося — його знайшли в укритті, після чого він здався.

За словами бранця, у полоні йому надають медичну допомогу, годують і поводяться з ним гуманно.

Що відомо про російські заяви щодо Шилівки

11 листопада 2026 року Міноборони Росії заявило про захоплення Шилівки. Згодом російські ресурси поширили відео з військовим, який тримає прапор РФ як доказ встановлення контролю над селом. Українські військові спростували ці твердження та наголосили, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони.

Більше про російські заяви щодо захоплення Шилівки та ситуацію в селі ми розповіли в окремому матеріалі.