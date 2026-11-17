Село Шилівка, Донецька область, 17 листопада 2026 року. Скриншот з мапи DeepState

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11 листопада Міноборони Росії заявило про нібито захоплення села Шилівка поблизу Добропілля. Згодом російські медіа почали поширювати сюжети про “звільнення” населеного пункту, показуючи кадри з прапором РФ. Однак українські військові продовжують утримувати Шилівку, а повідомлень про втрату позицій там не було.

Про це Вільному Радіо розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро “Перун” Філатов.

Українські військові продовжують утримувати Шилівку: що каже командир полку

Попри заяви російського Міноборони, Шилівка на Добропільському напрямку залишається під контролем українських військових. За словами командира 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитра Філатова, у населеному пункті перебувають українські оборонці.

“Стосовно Шилівки, мені достеменно відомо, що там є Сили оборони в достатній кількості, щоб здійснювати утримання даного населеного пункту. Незважаючи на те, що він не дуже великий по факту. Назва трохи довша, ніж сам населений пункт”, — розповів Дмитро “Перун” Філатов.

Військовий не заперечує, що окремі російські солдати можуть проникати до села та знімати відео з російським прапором. Така практика не є чимось унікальним, окупанти так діють систематично на різних ділянках фронту і в різних населених пунктах.

“Чи може туди зайти поодинокий противник, виставити свій “аквафреш” і помахати ним — я цього не виключаю. Чи є це підставою вважати населений пункт втраченим? Однозначно ні”, — наголосив командир.

Філатов також зазначив, що надзвичайних подій у селі Шилівка за останній тиждень не фіксували. Ситуація залишалась незмінною.

“Наскільки мені відомо, підрозділ, який здійснює утримання на тому напрямку, не повідомляв про якісь проблемні питання чи про втрату позицій. Тобто все йде, як і зазвичай”, — додав військовий.

Як російські медіа поширювали заяви про нібито захоплення Шилівки

11 листопада Міністерство оборони РФ повідомило, що підрозділи російського угруповання військ “Центр” нібито захопили Шилівку на Донеччині.

Повідомлення в офіційному телеграм-каналі російського оборонного відомства. Скриншот з російських джерел

Після цього російські медіа почали публікувати матеріали про “звільнення” населеного пункту.

Зокрема, 16 листопада телеканал “ТВ Центр” випустив сюжет про нібито захоплення Шилівки та Терсянки. Про “звільнення” Шилівки писала й “Комсомольская правда”, посилаючись на російських військових зі штурмового загону “Тайфун”.

Інформаційний сюжет про нібито захоплення села Шилівка на Донеччині. Скриншот з російських джерел

У матеріалах російських ресурсів зʼявилися кадри з прапором РФ серед дерев. Однак такі зображення самі по собі не підтверджують, що російська армія встановила контроль над усім селом.

Новина на російському сайті про “звільнення” села Шилівка. Скриншот з російських джерел

Після заяви Міноборони РФ про захоплення Шилівки російські військові телеграм-канали продовжували повідомляти про бойові дії в цьому районі.

Зокрема, у зведенні за 15 листопада канал “Рядовой на передовой”, який має понад 30 тисяч підписників, писав про важкі бої в районах Сергіївки, Шилівки та Білозерського. Це повідомлення зʼявилося через чотири дні після того, як російське Міноборони оголосило про нібито захоплення села.

Повідомлення про бойові дії в районі села Шилівка, неподалік Добропілля. Скриншот з окупаційних джерел

Яка ситуація на Добропільському напрямку

За словами Дмитра Філатова, російські військові продовжують намагатися проникати між українськими позиціями невеликими групами. Водночас за сприятливих погодних умов окупанти пробують проводити масовані штурми із застосуванням бронетехніки, мотоциклів та автомобілів.

Нещодавно українським військовим вдалося знищити одну з російських колон ще до того, як вона вирушила на штурм. За словами командира, у ній було близько 50 військовослужбовців, кілька автомобілів і квадроциклів.

“Ми мали розвіддані про формування цієї колони і спробу противника провести масований штурм. Ми їх активно знищили”, — розповів командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Попри втрати, російське командування продовжує перекидати на Добропільський напрямок нових військовослужбовців. За словами Філатова, в окремі дні окупаційні підрозділи отримували понад 900 людей поповнення.

“Укомплектованість їхніх підрозділів висока, надходження поповнення безперервне. Ми бачимо, що на інших напрямках противник трохи зменшив інтенсивність ведення штурмових дій, на відміну від цього напрямку”, — зазначив командир.

За його словами, російські війська використовують Покровськ і Мирноград як місця для накопичення особового складу й техніки. Звідти окупанти намагаються організовувати подальші штурми, зокрема коли погодні умови сприяють прихованому пересуванню.

Раніше ми писали про заяву окупантів про нібито вивезення понад тисячі цивільних із Костянтинівської громади, зокрема 50 дітей. За твердженнями ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна, людей перевезли на підконтрольні Росії території, де їм нібито надають допомогу та оформлюють російські паспорти.