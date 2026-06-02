Помер ексголова Костянтинівки Сергій Давидов

Ексмер Костянтинівки Сергій Давидов. Фото: Костянтинівська МВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На 69-му році із життя пішов ексочільник Костянтинівки Сергій Давидов. Він обіймав посаду міського голови міста з 2010 по 2020 роки — до цього працював на місцевих підприємства, згодом став бізнесменом, а після депутатом від “Партії регіонів”.

Про це смерть колишнього посадовця повідомили у Костянтинівській МВА.

Сергій Давидов народився 5 січня 1957 року в Костянтинівці. Чоловік мав вищу освіту за фахом інженера-хіміка, з 1974 по 1980 роки працював на Костянтинівських вогнетривкому та хімічному заводах. Згодом вісім років служив у Костянтинівському загоні ППО — до 1980-го.

Починаючи з 1988 року Давидов був засновником та керівником низки комерційних підприємств, а через десять років обрався депутатом до Костянтинівської міської ради. Вже під час виборів у 2010-му чоловік балотувався на посаду голови міста від “Партії регіонів”, набрав 59,9% голосів.

Посадовець був мером Костянтинівки до грудня 2020 року — його наступником став Олег Азаров, якого у серпні 2022-го заарештували за звинуваченням у розкраданні 363 тисяч гривень на інженерних споруди для оборони міста від російського вторгнення.

“Сергій Дмитрович належав до покоління людей, які не чекали змін, а створювали їх власною працею. Він добре знав ціну відповідальності, господарському підходу та виваженим рішенням. Для багатьох він запам’ятається людиною твердого характеру, принципової позиції та небайдужого ставлення до рідного міста”, — написали у Бахмутській МВА.

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що із життя пішов почесний громадянин Бахмута Віктор Ляшко. Чоловік пройшов шлях від робітника до заступника міністра й народного депутата України. Чоловікові було 90 років.