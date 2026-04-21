Помер екснардеп та почесний громадянин Бахмута Віктор Ляшко

Віктор Ляшко. Фото: Бахмутська МВА

21 квітня стало відомо, що із життя пішов почесний громадянин Бахмута Віктор Ляшко. Чоловік пройшов шлях від робітника до заступника міністра й народного депутата України. Чоловікові було 90 років.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Віктор Ляшко народився 26 жовтня 1935 року в селі Щурове Лиманської громади. Він пройшов професійний шлях від робітничої справи до керівних посад, присвятивши життя розвитку житлово-комунальної сфери.

“Віктор Іванович пройшов шлях від звичайного робітника до заступника міністра й народного депутата України, завжди був людиною справи, яка працювала на результат. Для бахмутян він передусім залишиться творцем тієї епохи, коли наше місто активно зростало та розквітало”, — написав голова Бахмутської МВА Олексій Рева.

Значний період його діяльності пов’язаний з Бахмутом. У 1973 – 1982 роках Ляшко очолював виконавчий комітет Артемівської міської ради. У цей час, зі слів посадовців, місто переживало активний розвиток соціальної інфраструктури: збудували вісім дошкільних закладів, ввели в експлуатацію нові домівки, покращили житлові умови людей з інвалідністю та учасників війни, а ще реалізували програму забезпечення місцями в дитячих садках.

Завдяки масштабному будівництву упродовж 1973 – 1982 років житловий фонд міста зріс на 33 відсотки. Також у той період створили виробничі бази для місцевих підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування.