Помер екснардеп та почесний громадянин Бахмута Віктор Ляшко

Богдан Комаровський
21 квітня стало відомо, що із життя пішов почесний громадянин Бахмута Віктор Ляшко. Чоловік пройшов шлях від робітника до заступника міністра й народного депутата України. Чоловікові було 90 років. 

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Віктор Ляшко народився 26 жовтня 1935 року в селі Щурове Лиманської громади. Він пройшов професійний шлях від робітничої справи до керівних посад, присвятивши життя розвитку житлово-комунальної сфери.

“Віктор Іванович пройшов шлях від звичайного робітника до заступника міністра й народного депутата України, завжди був людиною справи, яка працювала на результат. Для бахмутян він передусім залишиться творцем тієї епохи, коли наше місто активно зростало та розквітало”,написав голова Бахмутської МВА Олексій Рева.

Значний період його діяльності пов’язаний з Бахмутом. У 1973 – 1982 роках Ляшко очолював виконавчий комітет Артемівської міської ради. У цей час, зі слів посадовців, місто переживало активний розвиток соціальної інфраструктури: збудували вісім дошкільних закладів, ввели  в експлуатацію нові домівки, покращили житлові умови людей з інвалідністю та учасників війни, а ще реалізували програму забезпечення місцями в дитячих садках.

Завдяки масштабному будівництву упродовж 1973 – 1982 років житловий фонд міста зріс на 33 відсотки. Також у той період створили виробничі бази для місцевих підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування.

У 1986 році Віктора Ляшка призначили заступником міністра житлово-комунального господарства України. У 1990 – 1996 роках обіймав посаду першого заступника голови державного комітету у сфері ЖКГ. У 1990 – 1994 роках чоловіка обрали позапартійним народним депутатом України від Єнакіївського округу.

18 грудня 1996 року Ляшку офіційно надали звання “Почесний громадянин” Бахмута. Окрім цього, він мав низку державних нагород:

  • орден Трудового Червоного Прапора;
  • орден “Знак Пошани”;
  • орден Дружби народів
  • орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

У 1996 році Віктор Ляшко пішов на пенсію.

Нагадаємо, раніше голова Бахмута позбавив звання почесних громадян міста російського співака Йосипа Кобзона та керівника РНБО часів президентства Януковича Андрія Клюєва.

