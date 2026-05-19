Помер почесний мешканець Сартани Костянтин Куркчи: що про нього відомо

Почесний мешканець Сартани Костянтин Куркчи. Фото: Донецька ОВА

На 76-му році життя помер почесний мешканець Сартани Костянтин Куркчи. Чоловік був заступником голови Федерації грецьких товариств України, членом виконкому Сартанської селищної ради. Його син Олександр Куркчи нині очолює Сартанську СВА.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

За їхніми даними, Костянтин Куркчи помер 18 травня 2026 року — на 76-му році життя. Чоловік був почесним громадянином не тільки Сартани, а й селища Старий Крим — відзнаку отримав у 2000 році. За життя Куркчи був заступником голови Федерації грецьких товариств України, членом виконкому Сартанської селищної ради.

У 2019 році Костянтин був довіреною особою кандидата у нардепи Вадима Новинського.

Для довідки: Вадим Новинський — олігарх, український проросійський політик, бізнес-партнер Ріната Ахметова. Протодиякон і куратор Української православної церкви Московського патріархату.

Окрім цього, Костянтин — батько нинішнього очільника Сартанської селищної військової адміністрації Олександра Куркчи.

“Високій професіоналізм та активна громадська діяльність – про це згадують всі, хто знав Костянтина Семеновича особисто. Людина слова, відповідальний, надійний, людяний. Він завжди поспішав допомогти, підтримати, знайти рішення. Для Сартанської громади він – розбудовник, меценат, лідер та наставник, для друзів – приклад для наслідування, для колег — авторитет.

Світла пам’ять про Костянтина Семеновича житиме в серцях тих, хто мав честь працювати поруч із ним, знати його особисто й черпати натхнення з його життєвої позиції”, – написали в ОВА.

