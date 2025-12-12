Стела Донецької області у 2025-му. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

У межах мирних перемовин між Україною та Росією сторони можуть досягти домовленості, за якою у Донецькій області буде створена демілітаризована зона. Там нібито не буде “ні українських, ні російських військ”, однак росіяни планують залишити свою поліцію та нацгвардію.

Про це у коментарі російським медіа заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

“Цілком можливо, що там не буде безпосередньо військ, ні російських, ні українських. Так, але буде Росгвардія, буде наша поліція, буде все, що потрібно для дотримання порядку й організації життя”, — сказав помічник Ушаков.

Втім, він не зазначив, про які саме території у Донецькій області йде мова: про вже окуповані загарбниками громади чи про всю територію регіону включно з землями, які наразі перебувають під контролем українських сил.

“У будь-якому випадку, яким би не був розклад, ця територія є територією Російської Федерації, і вона буде під управлінням наших адміністрацій”, — каже Ушаков.

11 грудня президент України Зеленський визнав, що у мирному плані, який нині розробляють США, Росія й Україна, американська сторона пропонує зробити неокуповану частину Донецької області “вільною економічною зоною”.

Звідти, згідно з задумом американців, повинні будуть відійти Сили оборони України. Водночас компроміс з боку Росії — це зобов’язання не заходити на залишені Силами оборони України території.

“Коли ми говоримо про “вільну економічну зону” і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то, напевно, справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях, по обидва боки контактної лінії, якщо хтось кудись начебто відійде. Це поки що все дуже багато питань залишає. Тому розмова щодо цього триває”, — казав Зеленський.

Він зазначив, що таке бачення “не в інтересах України, але треба продовжувати розмову”. На перемовинах додатково розглядають варіанти, що російські війська відійдуть на таку саму відстань, на яку ЗСУ. Окрім цього, актуальним залишається питання моніторингу цієї території.

“(Ця територія — ред.) має існувати, жити, розвиватися, і якщо там мають бути присутні лише цивільні люди, також поліція тощо, тоді виникає питання: якщо одні війська мають відходити, а інші війська залишаються стояти, де стоять, то що саме стримає ці інші війська, тобто російські війська, від того, що вони підуть далі? Або від того, щоб вони під виглядом “цивільних” інфільтрувалися у “вільну економічну зону” і взяли її під контроль? Це все дуже серйозно. Не факт, що ми як Україна приймемо це, але коли ви кажете нам про компроміс, ви маєте давати справедливий компроміс”, — зазначив президент Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо територіальних питань, прописаних в американському мирному плані для завершення війни Росії проти України, має ухвалювати український народ — через вибори або референдум.