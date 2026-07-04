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Перший етап фінансування нового компонента програми для переселенців із тимчасово окупованих територій майже завершився. За цей час житло придбали більш ніж 3,2 тисячі українських родин, понад третина з них — із Донецької області.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, від початку процесу бронювання коштів, який стартував 1 травня 2026 року, українці майже повністю використали житлові ваучери, передбачені першим етапом програми.

Наразі цей компонент “єВідновлення” доступний для переселенців, які виїхали з тимчасово окупованих територій та мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

Загалом у межах програми вдалося забезпечити житлом 3 228 родин переселенців.

“Серед них — майже 600 родин маріупольців, загалом понад 1 160 родин із Донецької області, понад 1 200 — із Луганської, близько 400 — із Запорізької та ще майже 400 — із Херсонської області”, — зазначив Олексій Кулеба.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, найбільше житлових ваучерів використали в Київській області — понад 629. До лідерів також увійшли Дніпропетровська, Одеська області та Київ. Загалом житло за ваучерами придбали у 22 регіонах України.

Наразі українці подали понад 42 тисячі заявок, з яких більш як 38 тисяч уже погодили місцеві комісії.

Для продовження програми Україна залучає нове фінансування. Під час міжнародної конференції з відновлення Ukraine Recovery Conference 2026 уряд підписав угоду з Банком розвитку Ради Європи про надання 80 мільйонів євро.

“Це дозволить ще більшій кількості внутрішньо переміщених осіб, наших військових та ветеранів отримати власне житло”, — додав Кулеба.

У міністерстві нагадали, що невикористані протягом 60 днів заброньовані кошти повертаються до програми на виплати наступним заявникам. У такому разі людина може повторно подати заявку та знову стати в чергу. Після успішного бронювання в застосунку “Дія” з’являється статус “Зверніться до нотаріуса”, який дозволяє оформити купівлю житла.

Раніше ми розповідали, що Кабмін оновив умови програми житлових ваучерів для ВПО з ТОТ — з 1 серпня 2026 року частина переселенців втратить право на отримання ваучера, а поєднувати його з іпотечною програмою “єОселя” заборонили тим, хто вже бере в ній участь.