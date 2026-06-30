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Кабінет міністрів заборонив використовувати житлові ваучери для погашення іпотеки за програмою “єОселя” тим ВПО, які вже беруть участь у цій програмі. Окрім цього, частині переселенців припинять надавати ваучери з 1 серпня 2026 року. Розповідаємо, які зміни ухвалили в уряді та кого саме вони стосуються.
Про зміни до постанови №1176, де прописані умови надання житлових ваучерів, повідомив народний депутат Павло Фролов.
“Уряд заборонив використання житлових ваучерів для погашення іпотеки за програмою “єОселя”. Ваучери взагалі не надаватимуть ВПО, які вже є учасниками цієї програми. Відповідні зміни набудуть чинності з 1 серпня. Раніше така можливість була передбачена постановою №1176, однак на практиці не могла бути реалізована через законодавчу колізію щодо іпотечної застави за “єОселею”, — заявив Павло Фролов.
Він зазначив, що також житлові ваучери більше не надаватимуть ВПО, які:
Водночас уряд може дозволити використати ваучер як перший внесок за іпотекою “єОселя” окремим категоріям ВПО з тимчасово окупованих територій: тим, які мають статус учасника бойових дій або встановлену групу інвалідності внаслідок війни.
Втім, зазначив Павло Фролов, запуск цього механізму залежить від ухвалення Верховною Радою законопроєкту №15335, який врегульовує майнові права. Якщо парламент прийме документ, норма запрацює після 17 липня.
У грудні в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Це новий інструмент у межах програми “єВідновлення”, який дозволяє деяких ВПО, що проживали на тимчасово окупованих територіях, придбати нове житло.
Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:
Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:
Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.
Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.
Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:
Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.
Нагадаємо, ще троє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Цей факт змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.