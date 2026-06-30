Житло для переселенців. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Кабінет міністрів заборонив використовувати житлові ваучери для погашення іпотеки за програмою “єОселя” тим ВПО, які вже беруть участь у цій програмі. Окрім цього, частині переселенців припинять надавати ваучери з 1 серпня 2026 року. Розповідаємо, які зміни ухвалили в уряді та кого саме вони стосуються.

Про зміни до постанови №1176, де прописані умови надання житлових ваучерів, повідомив народний депутат Павло Фролов.

“Уряд заборонив використання житлових ваучерів для погашення іпотеки за програмою “єОселя”. Ваучери взагалі не надаватимуть ВПО, які вже є учасниками цієї програми. Відповідні зміни набудуть чинності з 1 серпня. Раніше така можливість була передбачена постановою №1176, однак на практиці не могла бути реалізована через законодавчу колізію щодо іпотечної застави за “єОселею”, — заявив Павло Фролов.

Він зазначив, що також житлові ваучери більше не надаватимуть ВПО, які:

припинили право власності на житло з початку повномасштабного вторгнення;

вже скористалися пільгами на іпотеку за програмою “єОселя”;

зареєстрували місце проживання на ТОТ після її окупації.

Водночас уряд може дозволити використати ваучер як перший внесок за іпотекою “єОселя” окремим категоріям ВПО з тимчасово окупованих територій: тим, які мають статус учасника бойових дій або встановлену групу інвалідності внаслідок війни.

Втім, зазначив Павло Фролов, запуск цього механізму залежить від ухвалення Верховною Радою законопроєкту №15335, який врегульовує майнові права. Якщо парламент прийме документ, норма запрацює після 17 липня.

Більше про програму компенсацій за житло на ТОТ

У грудні в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Це новий інструмент у межах програми “єВідновлення”, який дозволяє деяких ВПО, що проживали на тимчасово окупованих територіях, придбати нове житло.

Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:

мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни;

попереднє місце проживання є у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній уряду України території.

Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:

оновити “Дію” до останньої версії; перейти в розділ “Послуги для ВПО” — “Заява на житловий ваучер”; підтвердити склад сім’ї, а після — згоду чоловіка чи дружини на обробку персональних даних; підписати заяву “Дія.Підписом” та надіслати.

Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.

Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Нагадаємо, ще троє вихідців Бахмутської громади зможуть отримати компенсації за знищене житло. Усі вони — переселенці з Кліщіївки. Цей факт змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.