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Начальниці Андріївської сільської військової адміністрації Олені Нікітіній та її заступнику Ігорю Новосельцеву у січні-квітні 2026 року щомісяця нараховували понад 100 тисяч гривень. Водночас їхні посадові оклади були майже у чотири рази меншими — близько 28 та 25 тисяч гривень відповідно. Основну частину виплат сформували премії та надбавки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Андріївської сільської військової адміністрації на інформаційний запит.

Зазначимо, в матеріалі наведені суми до вирахування податків. На руки посадовці отримали на 23 відсотки менше.

Посадовий оклад начальниці Андріївської ВА — 28 тисяч гривень, однак щомісячні нарахування перевищували 100 тисяч

У січні 2026 року начальниці Андріївської сільської військової адміністрації Олені Нікітіній нарахували 109 788 грн. Із цієї суми її посадовий оклад становив 28 151 грн, ще трохи більше 14 тисячі — надбавка за високі досягнення у праці, а найбільшу частину виплати сформувала премія — 67,5 тис. грн.

У лютому структура виплат не змінилася. Посадовиця отримала ті самі оклад, надбавку та премію, а загальна сума нарахувань знову склала 109 788 грн.

У березні розмір премії зріс до 78 тисяч гривень. Завдяки цьому загальна сума нарахувань за місяць збільшилася до понад 120 тисяч, хоча посадовий оклад залишився незмінним.

Таку ж суму — 120 345 грн — начальниці нарахували і в квітні. Структура виплат також не змінилася.

Таким чином, упродовж перших чотирьох місяців 2026 року посадовий оклад Олени Нікітіної становив лише близько чверті від усіх нарахувань, тоді як основну частину доходу складали преміальні виплати.

Посадовий оклад заступника становив четвертину реальних нарахувань

Заступнику начальниці Андріївської сільської військової військової адміністрації Ігорю Новосельцеву у січні нарахували 100 639 грн. До цієї суми увійшли 25 805 грн посадового окладу, майже 13 тисяч надбавки за високі досягнення у праці та близько 62 тисяч премії.

У лютому сума нарахувань залишилася незмінною і, як і попереднього місяця, виплата складалася з окладу, надбавки та премії.

У березні премія посадовця збільшилася до 69 673 грн, тому загальна сума нарахувань за місяць зросла до 108 381 грн.

Найбільшу суму за аналізований період заступнику нарахували у квітні — 117 тисяч. Цього місяця він частину часу перебував на лікарняному, тому посадовий оклад був меншим — трохи більше 15 тисяч. Водночас до виплати увійшли надбавка за високі досягнення у праці, премія, а також понад 20 тисяч оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та майже 33 тисячі допомоги за лікарняним.

Отже, попри посадовий оклад у близько 25 тисяч гривень, загальна сума щомісячних нарахувань заступнику також стабільно перевищувала 100 тисяч гривень завдяки преміям, надбавкам та іншим виплатам.

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