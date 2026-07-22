Які зарплати платять обраним очільникам громад Донецької області у 2026 році. Колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На підконтрольній частині Донецької області працює 46 військових адміністрацій. Деякі з них очолюють раніше обрані на виборах керівники адміністрацій, а у восьми громадах регіону паралельно є міські та селищні голови, які отримують зарплати з бюджету за простій. Дехто з них перебуває у простої, а хтось продовжує працювати. Вони отримують від 9 до 79 тисяч грн на місяць. Розповідаємо детально про зарплати кожного обраного голови громади Донеччини, які отримують гроші з бюджету, та яке місце їм знайшлося у владі.

Усі дані про зарплати обраних керівників громад Донеччини журналісти Вільного Радіо отримали у відповіді на інформаційні запити.

Зазначимо, журналісти Вільного Радіо писали текст на цю тематику у 2025 році — тоді на Донеччині було десять голів громад, які продовжували отримувати зарплати з місцевих бюджетів, але не очолювали місцеві адміністрації. Однак з того часу є зміни:

Хто з обраного керівництва громад Донецької області продовжує отримати зарплати з бюджету

За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року вісім голів міських і селищних громад продовжували отримувати гроші з місцевих бюджетів. Зокрема, це:

Великоновосілківська селищна голова Людмила Петрова;

мер Мирнограда Олександр Брикалов;

мер Покровська Руслан Требушкін;

мер Сіверська Андрій Черняєв;

Хлібодарівський сільський голова Валерій Лубінець;

Черкаський селищний голова Андрій Головаш;

Микільський селищний голова Василь Мітько;

Комарський сільський голова Геннадій Ходос.

Вони продовжують отримувати зарплати, попри те, що в цих громадах президент України утворив військові адміністрації та призначив їхніх керівників, які взяли на себе повноваження мерів та голів громад і навіть більше. Адже начальники військових адміністрацій можуть одноосібно підписувати розпорядження з питань бюджету, комунального майна, земельних відносин, благоустрою, соціального захисту та оборони. Рішення начальників ВА не потребують голосування місцевих рад.

Які зарплати отримали сім обраних голів громад за перші чотири місяці 2026 року

З восьми голів громад, які у 2026 році продовжують отримувати бюджетні гроші, журналісти Вільного Радіо мають дані щодо зарплат семи з них.

Річ у тім, що у 2026 році ми запитували у Микільській військовій адміністрації дані про зарплати місцевого керівництва, зокрема й голови селища, який перебуває у простої, Василя Мітька. Однак представники ВА відмовилися надавати ці дані й аргументували це неправдивим твердженням, оскільки вказана інформація підпадає під таку, яка є публічною:

“Запитувана інформація містить персональні дані, на розголошення яких немає згоди, а також відноситься до інформації з обмеженим доступом (службової) в розумінні Закону України “Про доступ до публічної інформації”, — вирішили відповісти представники адміністрації.

Василь Мітько. Фото з соцмереж чоловіка

Розміри зарплат посадовців нижче вказані після вирахування податків, тобто це суми, які вони отримали “на руки”. Нараховують держслужбовцям на 23% більше.

Якщо скласти усі гроші, які сім посадовців отримали за чотири місяці, вийде такий рейтинг:

Рейтинг зарплат обраних голів громад Донеччини за перші 4 місяці 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Тепер розглянемо детальніше про кожного посадовця. Великоновосілківська селищна голова Людмила Петрова отримувала найбільшу зарплату серед усіх обраних керівників громад Донеччини:

38 903 грн у січні;

79 491 грн у лютому (з них 52 711 грн — матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань);

38 903 грн у березні;

79 001 грн у квітні (з них 26 618 грн — відпускні, а 53 015 грн — допомога на оздоровлення).

Суми у Петрової найбільші, адже вона продовжує повноцінно працювати, хоч і не ухвалює рішення, яке залишається за керівником військової адміністрації. За чотири місяці вона відпрацювала:

22 дні у січні;

20 днів у лютому;

22 днів у березні;

10 днів у квітні, оскільки пішла у відпустку.

Крім того, зарплата залежить від надбавки за вислугу років: стаж посадовиці становить уже 43 роки.

Людмила Петрова. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

Друга за розміром зарплата — у голови Хлібодарівської сільської громади Валерія Лубінця.

Протягом чотирьох місяців 2026 року він щомісяця отримував по 20 769 грн.

Як пояснили журналістам Вільного Радіо у відповіді на запит, зарплата посадовця складається з посадового окладу, надбавки у розмірі 40% за 25 років стажу та доплати за ранг.

Валерій Лубінець. Фото з соцмереж чоловіка

Наступним за розміром зарплати серед посадовців у простої є міський голова Покровська Руслан Требушкін. Із січня по квітень 2026 року він щомісяця отримував по 12 443 грн після сплати податків.

Руслан Требушкін. Фото з соцмереж чоловіка

Після Требушкіна за розміром щомісячних виплат іде його колега із сусіднього міста — міський голова Мирнограда Олександр Брикалов. Упродовж перших чотирьох місяців 2026 року він отримував по 12 042 грн після сплати податків.

Олександр Брикалов. Фото з соцмереж чоловіка

Ще троє обраних голів отримують стандартні мінімальні виплати. Так, Черкаський селищний голова Андрій Головаш із січня по березень отримував по 9 633 грн після сплати податків.

У квітні зарплата Головаша різко зросла до 43 153 грн. Так сталося, оскільки того місяця посадовцю виплатили 18 767 грн допомоги на вирішення соціально-побутових питань, 18 510 грн відпускних та 18 767 грн на оздоровлення. Загалом це становить 56 044 грн до сплати податків.

Андрій Головаш. Фото з соцмереж чоловіка

Комарський сільський голова Геннадій Ходос теж отримував стандартну виплату за простій — по 9 633 грн.

Геннадій Ходос. Фото з соцмереж чоловіка

Останній мер у простої, який протягом чотирьох місяців 2026 року отримував мінімальну виплату у розмірі 9 633 грн, — міський голова Сіверська Андрій Черняєв.

Андрій Черняєв. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробляють начальники ВА Донеччини у 2026 році. Кому з них доплачували за напруженість роботи, кому — за роботу у вихідні, а хто отримав нову посаду, а разом з нею майже втричі більшу зарплату.