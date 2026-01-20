Гуманітарне розмінування. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Щонайменше 1460 гектарів у дев’яти громадах регіону можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Та провести заходи з очищення у 2026 році планують лише на десятій частині з них.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

Так, станом на січень 2026 року заходів гуманітарного розмінування на Донеччині потребують:



Святогірська громада — 801 гектар;

Лиманська громада — 305 гектарів;

Краматорська громада — 230 гектарів;

Новодонецька громада — 41 гектар;

Олександрівська громада — 32 гектари;

Миколаївська громада — 23 гектари;

Іллінівська громада — 13 гектарів;

Слов’янська громада — 11 гектарів;

Білозерська громада — 4 гектари.

Згідно з Планом виконання заходів гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 2026 рік, обстежити й за потреби розчистити від вибухівки мають 149 гектарів чотирьох громад із переліку. Це 105 гектарів у Святогірській, 22 — у Слов’янській, 20 — у Миколаївській і 2 — у Краматорській громадах. Утім, ці плани можуть коригувати.

“У зв’язку з продовженням здійснення РФ збройної агресії проти України, вказані території Донецької області можуть опинитися в 20-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення, а також в межах територій із високим ризиком нанесення військами РФ ударів по підрозділах (групах) розмінування, що унеможливить виконання заходів гуманітарного розмінування до встановлення стабільної сприятливої безпекової ситуації”, — зауважили в Головному управлінні.

Нагадаємо, на початку січня 2026 року двоє піротехніків дістали поранень у Слов’янську. Вони перевіряли територію на наявність вибухонебезпечних предметів.