Піротехніки ДСНС під час розмінування на Донеччині, жовтень 2025 року. Ілюстративне фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

9 січня 2026 року територію міста перевіряли на наявність вибухонебезпечних предметів. Під час огляду стався несанкціонований вибух, через який поранення дістали двоє піротехніків.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Донецькій області.

“Внаслідок події постраждали двоє піротехніків Донеччини, один із них перебуває у тяжкому стані”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2026 року Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та ударними дронами. Найбільше жертв серед цивільних фіксували в Києві. Станом на ранок у місті було відомо про чотирьох загиблих і 25 поранених. Серед останніх, зокрема, були медики, рятувальник і працівник поліції.