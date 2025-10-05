Підтримати
Понад 150 квартир у Слов’янську без газу через російську атаку 4 жовтня: коли відновлять

Богдан Комаровський
Пошкоджена внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Слов'янську, 4 жовтня 2025-го. Фото: "Донецькоблгаз"

Через російську атаку ввечері 4 жовтня у Слов’янську без блакитного палива залишилися більш як 150 квартир. Окупанти поцілили у дев’ятиповерхівку. 

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”. 

За їхніми даними, внаслідок російського обстрілу Слов’янська ввечері 4 жовтня зазнав руйнувань дев’ятий поверх одного з будинків державного сектору. Ця ж атака пошкодила скління та вікна декількох будинків.

Фахівці змогли локалізувати аварійну ситуацію — довелося перекрити подачу газу понад 150 квартирам багатоповерхівки. Щодо термінів відновлення коментують так:

“Відновлення газопостачання буде здійснено лише після перевірки внутрішньобудинкових газопроводів та газового обладнання. Це за присутності мешканців під час обстеження”.

Нагадаємо, 4 жовтня, близько 22:40, росіяни атакували авіабомбами “ФАБ-250” Слов’янськ. Вони поцілили по багатоповерхівці — жертвами удару стали шестеро людей.

