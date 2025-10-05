Шестеро людей дістали поранень через удар Росії по Слов’янську 4 жовтня

Наслідки російських атак у Слов'янську 4 жовтня 2025 року. Фото: прокуратура Донецької області

Ввечері 4 жовтня росіяни атакували Слов’янськ. Через удар зазнали поранень шестеро людей. У місті фіксують руйнування цивільна інфраструктура.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Близько 22:40 росіяни атакували авіабомбами “ФАБ-250” Слов’янськ. Вони поцілили по багатоповерхівці — жертвами удару стали шестеро людей.

Так, окупанти поранили двох жінок 60 і 70 років, трьох 31, 41 й 57-річних чоловіків та неповнолітнього хлопця. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, садна, різані рани, забої та перелом. Потерпілим надали медичну допомогу.

Крім того, у місті фіксували руйнування щонайменше 26 будинків, понад 20 автівок, фасади магазинів та кафе. Остаточні наслідки атаки встановлюють, пишуть у прокуратурі.

Нагадаємо, минулої доби від ударів російської армії постраждали семеро цивільних на Донеччині. Один з них внаслідок обстрілів загинув. Війська країни-агресорки понад 1,9 тисячі разів били по житловому сектору та уздовж лінії фронту на Донеччині.