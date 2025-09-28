Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Після обстрілів у Дружківській громаді без світла залишилися три локації: Куртівка, мікрорайон Жилбуд та Олексієво-Дружківка. Електрики немає у 1 507 абонентів.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Без електропостачання наразі:

с. Куртівка — 285 абонентів,

мкрн. Жилбуд — 830 абонентів,

с. Олексієво-Дружківка — 392 абоненти.

Аварійні бригади працюють там, де мають доступ і немає небезпеки обстрілів. Відновлять електропостачання після ліквідації аварій.

Раніше ми писали, що через нічний обстріл двоє людей в Олексієво-Дружківці дістали поранень: російський удар зруйнував цілий під’їзд багатоповерхівки.