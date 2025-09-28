Підтримайте Вільне Радіо
Після обстрілів у Дружківській громаді без світла залишилися три локації: Куртівка, мікрорайон Жилбуд та Олексієво-Дружківка. Електрики немає у 1 507 абонентів.
Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
Без електропостачання наразі:
Аварійні бригади працюють там, де мають доступ і немає небезпеки обстрілів. Відновлять електропостачання після ліквідації аварій.
Раніше ми писали, що через нічний обстріл двоє людей в Олексієво-Дружківці дістали поранень: російський удар зруйнував цілий під’їзд багатоповерхівки.