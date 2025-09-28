Підтримати
RU
Підтримати

Понад 1500 родин Дружківської громади опинилися без світла через нічні обстріли: які населені пункти без електрики

Юлія Маркулич
Читати російською
ЖКГ, світло, електрика, електропостачання
Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Після обстрілів у Дружківській громаді без світла залишилися три локації: Куртівка, мікрорайон Жилбуд та Олексієво-Дружківка. Електрики немає у 1 507 абонентів.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Без електропостачання наразі:

  • с. Куртівка — 285 абонентів,
  • мкрн. Жилбуд — 830 абонентів,
  • с. Олексієво-Дружківка — 392 абоненти. 

Аварійні бригади працюють там, де мають доступ і немає небезпеки обстрілів. Відновлять електропостачання після ліквідації аварій. 

Раніше ми писали, що через нічний обстріл двоє людей в Олексієво-Дружківці дістали поранень: російський удар зруйнував цілий під’їзд багатоповерхівки.

Завантажити ще...