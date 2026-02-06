Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Кальчицькій громаді цього року заклали понад 16 мільйонів гривень на соціальні програми. Зокрема, на ці кошти планують запустити “Центр життєстійкості” для переселенців із громади. Частина суми піде на утримання хабу для ВПО та підтримку окремих категорій жителів.

Про це у Кальчицькій сільській військовій адміністрації розповіли у відповіді на запит журналістів Вільного Радіо.

На програми з підтримки жителів громади спрямували понад 16 мільйонів гривень. Частина суми піде на відкриття “Центру життєстійкості”, де жителі зможуть отримати соціальні та психологічні послуги. Деталей про роботу майбутнього центру поки що не повідомили.

635,2 тисячі гривень виділили на утримання приміщення, яке громада використовує як хаб для переселенців. Гроші підуть на оренду цього простору, включно з комунальними платежами та енергоносіями.

Хаб для ВПО з Кальчицької громади працює в Києві за адресою: вул. Петропавлівська, 6. Тут надають освітню, психологічну та соціальну допомогу, а також влаштовують заходи на підтримку дітей, творчі й культурні події.

На будівництво соціального житла у 2026 році коштів у бюджеті не заклали. Всі залишки станом на 1 січня 2026 року перерахували до спеціального фонду державного бюджету. Звідти їх можуть використати для забезпечення житлом переселенців, якщо виникне така потреба.

