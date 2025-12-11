Скільки у 2025 році в Кальчицькій громаді залишилось працівників і скільки бюджету коштує оплата їхньої роботи. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У квітні 2025 року президент створив Кальчицьку сільську військову адміністрацію. З того часу її очільник сформував штат із дванадцяти людей, які евакуювалися з окупації та працюють дистанційно. Розповідаємо, скільки щомісяця коштує робота керівництва громади в евакуації.

Про поточну ситуацію з кадрами в Кальчицькій сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Після створення Кальчицької сільської військової адміністрації 16 квітня 2025 року й станом на осінь 2025 року в ній працює стільки посадовців:

начальник Кальчицької СВА;

троє людей у відділі фінансово-господарського забезпечення;

двоє — у відділі з питань соціального захисту населення;

двоє — у відділі з питань мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту;

одна людина у фінансовому відділі;

одна людина у відділі організаційної та кадрової роботи;

одна людина у відділі економічного розвитку, житлово-комунального господарства, будівництва та архітектури;

одна людина у відділі освіти, культури, молоді та спорту.

Отже, загалом у Кальчицькій сільській військовій адміністрації працює дванадцять посадовців. У відповіді на запит зазначили, що це жителі громади, які евакуювалися з окупованого регіону та виконують свою роботу дистанційно.

Щомісячна оплата праці дванадцяти посадовців коштує сільському бюджету 395 тисяч гривень. Це 3,5 мільйона гривень за перші три квартали 2025 року.

Окремі суми зарплат за кожною посадою не уточнили, хоча редакція надсилала у запиті прохання це уточнити.

Для порівняння: в окупованій Ольгинській СВА працює 12 людей, і витрати на їхню роботу становили понад 4,5 млн грн за ті ж 3 квартали 2025 року. А у Старомлинівській СВА працює лише троє людей, і їхня робота за 9 місяців 2025 року коштувала бюджету 890 тисяч гривень.

Усі наведені суми вказані до сплати податків (у 2025 році це 23%). Наприклад, якщо з бюджету Кальчицької громади спрямували 3,5 мільйона гривень на зарплати, то “на руки” працівники разом отримали близько 2,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, після окупації Маріупольського району Кальчицька громада повністю опинилася під контролем російських загарбників. Більшість жителів і керівництва громади залишилися, бо там майже не було боїв. Протягом трьох років у громаді не було представників української влади.