Старомлинівська сільська військова адміністрація з’явилася у квітні 2025 року. Тоді на роботу найняли 3 працівників, і вони продовжують дистанційно працювати. За перші 3 квартали 2025 року їхня робота коштувала місцевій скарбниці 890 тисяч гривень. Розповідаємо, кому і скільки виділили на зарплати.

Поточну інформацію про кадровий склад у Старомлинівській сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо надали у відповідь на інформаційний запит.

Після створення Старомлинівської сільської військової адміністрації 16 квітня 2025 року й станом на осінь 2025 року в ній працює лише 3 людей:

начальниця Старомлинівської СВА Альона Лєвтєрова;

завідувач сектору з питань організаційно-кадрової роботи та діловодства;

начальник відділу з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення.

За ці 7 місяців склад працівників не змінювався.

Робота трьох працівників військової адміністрації за перші 3 квартали 2025 року коштувала місцевому бюджету 890 тисяч гривень, з яких 160 тисяч гривень — податки. Зокрема:

начальниця Старомлинівської СВА отримала 436 372 грн (із них 78 690 грн — податки; на руки вона отримала 357 682 грн);

завідувач сектору з питань організаційно-кадрової роботи та діловодства отримав 256 989 грн (із них 46 342 грн — податки; на руки він отримав 210 647 грн);

начальник відділу з питань інформаційно-комп’ютерного забезпечення отримав 197 379 грн (із них 35 593 грн — податки; на руки він отримав 161 786 грн).

Для порівняння: в окупованій Ольгинській СВА працює 12 людей, і витрати на їхню роботу становили понад 4,5 млн грн за ті ж 3 квартали 2025 року.

Уточнимо, додатково для громади працюють різні управління місцевих рад, витрати на них не включені.

Нагадаємо, після окупації Старомлинівської громади в березні 2022 року близько чверті її жителів виїхали на підконтрольну територію України та зареєструвались як переселенці. Ми розповідали, що на новому місці вони не мають гострої проблеми з роботою, але потребують гуманітарної допомоги.