Старомлинівська сільська військова адміністрація з’явилася у квітні 2025 року. Тоді на роботу найняли 3 працівників, і вони продовжують дистанційно працювати. За перші 3 квартали 2025 року їхня робота коштувала місцевій скарбниці 890 тисяч гривень. Розповідаємо, кому і скільки виділили на зарплати.
Поточну інформацію про кадровий склад у Старомлинівській сільській військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо надали у відповідь на інформаційний запит.
Після створення Старомлинівської сільської військової адміністрації 16 квітня 2025 року й станом на осінь 2025 року в ній працює лише 3 людей:
За ці 7 місяців склад працівників не змінювався.
Робота трьох працівників військової адміністрації за перші 3 квартали 2025 року коштувала місцевому бюджету 890 тисяч гривень, з яких 160 тисяч гривень — податки. Зокрема:
Для порівняння: в окупованій Ольгинській СВА працює 12 людей, і витрати на їхню роботу становили понад 4,5 млн грн за ті ж 3 квартали 2025 року.
Уточнимо, додатково для громади працюють різні управління місцевих рад, витрати на них не включені.
Нагадаємо, після окупації Старомлинівської громади в березні 2022 року близько чверті її жителів виїхали на підконтрольну територію України та зареєструвались як переселенці. Ми розповідали, що на новому місці вони не мають гострої проблеми з роботою, але потребують гуманітарної допомоги.