Евакуація з Миколаївки, квітень 2026 року. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

За квітень 2026 року з підконтрольної Україні території Донецької області виїхали приблизно 16 340 мешканців: частину евакуювали організовано, а інші — залишили регіон своїми силами.

Про це у відповіді на інформаційний запит Вільного Радіо повідомили у департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації.

До евакуаційних заходів у регіоні долучилися органи влади всіх рівнів, добровольчі формування та волонтери, уточнили в ДонОДА.

Раніше там повідомляли, що за січень евакуювали приблизно 5 750 людей, за лютий — близько 6 100, за березень — близько 9 330. На відміну від квітневих даних, ці цифри стосуються виключно організованої евакуації й не враховують тих, хто виїхав самостійно.

Нагадаємо, днями екіпажу поліції “Білий Янгол” вдалося заїхати до прифронтової Дружківки, аби евакуювати місцевих жителів. Покинути небезпеку погодилися ще три літні жінки. До міста евакуаційна група заїздила з включеним РЕБом — на них постійно полюють російські дрони.