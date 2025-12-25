Підтримка енергетики України після російських обстрілів. Ілюстративне фото: Reuters

Німеччина зробила найбільший разовий внесок до Фонду підтримки енергетики України від початку його роботи. Загальна сума переказу перевищила 160 мільйонів євро.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.

За даними відомства, 160,11 млн євро надійшли від Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Ще 3 млн євро перерахувало Міністерство економіки та енергетики ФРН через банк розвитку KfW. Загалом лише у грудні до Фонду підтримки енергетики України залучили 245 млн євро нових внесків.

Німеччина залишається найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Загальний обсяг її внесків уже наближається до 390 млн євро.

Для довідки: У квітні 2022 року в Україні створили Фонд підтримки енергетики за ініціативою єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Можливість донати у фонд є як в окремих держав, так і міжнародних компаній та організацій. Основне завдання фонду — допомогти українським енергокомпаніям відновлювати інфраструктуру, яка через обстріли російської армії постраждала або знищена.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що Фонд підтримки енергетики є одним із найефективніших інструментів допомоги галузі.

“З початку повномасштабного вторгнення для потреб енергетичного сектору до України надійшло 1995 гуманітарних вантажів загальною вагою майже 26 000 тонн. Це допомога з 38 країн. Вона включає і обладнання для оперативних ремонтів після ворожих обстрілів і устаткування, яке дозволяє нам нарощувати потужності розподіленої генерації”, — розповів Колесник.

У Міненерго також нагадали, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Після масованої ракетно-дронової атаки РФ у ніч на 23 грудня енергетики цілодобово ліквідовують наслідки обстрілів.