Росіяни атакували Україну понад 600 дронами й десятками ракет 23 грудня: під прицілом була енергетика

Знеструмлення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Війська країни-агресорки запустили по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше через ці удари постраждали енергооб’єкти на заході країни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, після нічної російської атаки 23 грудня уряд скоординував усі служби для ліквідації наслідків. Загалом окупанти застосували більш як 600 дронів та десятки ракет.

“Це був свідомий, цинічний російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог (Росія, — ред.) намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки”, — сказала Свириденко.

Вона уточнила, що внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти в західних областях України. По всій території країни вимушено застосовують графіки аварійних відключень. Їх обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як повідомили в “Укренерго”, це була дев’ята масована атака на енергосистему України з початку року.

Внаслідок обстрілу станом на ранок 23 грудня майже повністю без світла споживачі в Рівненській області. Також знеструмлення фіксували на Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині та в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

