Офіс омбудсмена. Фото: Укрінформ

За перші три місяці українці понад півтори тисячі разів зверталися до омбудсмена через можливі порушення з боку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Люди скаржаться на мобілізаційні рішення, медкомісії та порушення своїх прав.

Про це повідомили в Секретаріаті омбудсмена у відповіді журналістам hromadske.

Найчастіше громадяни скаржаться на:

порушення прав людей, які не підлягають призову за законом;

дії під час проходження військово-лікарських комісій;

оскарження рішень ТЦК під час мобілізації та направлення до військових частин.

В Офісі омбудсмена також зазначають, що кількість таких звернень зростає щороку. Якщо у 2023 році їх було 514, то у 2024-му — вже 3312, а у 2025 році — 6127.

У Секретаріаті омбудсмена пояснили, що для швидшого реагування на подібні випадки до роботи Експертної ради при тимчасовій слідчій комісії залучили представника омбудсмена. Йдеться про Юрій Ковбаса, який працює в системі органів сектору безпеки та оборони.

Раніше, у Міноборони заперечили інформацію про те, що з 1 квітня починається реформа процесу мобілізації. Там кажуть, що план змін готується, а презентують його пізніше.