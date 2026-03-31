У Міноборони заперечили інформацію про те, що з 1 квітня починається реформа процесу мобілізації. Там кажуть, що план змін готується, а презентують його пізніше.

Про це сказав заступник міністра оборони Євген Мойсюк у коментарі виданню “Укрінформ”.

“Реформа ТЦК — це складне й багаторівневе питання, яке неможливо розв’язати швидкими діями, а потрібен системний комплексний підхід. Сьогодні ми маємо чіткий план і графік реалізації конкретних проєктів, за якими команда послідовно рухається вперед. Саме тому інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності”, — сказав посадовець.

Він додав, що команда Міноборони напрацювала цілісний план трансформації системи. Він базується на основі управління даними, аналізі тисячі відгуків та консультаціях із військовими, експертами та профільними інституціями.

“Кожне рішення проходить “краш-тест” на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дадуть змогу позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію”, — запевнив заступник міністра.

Нагадаємо, Міноборони готує для армії пакет проєктів, які, як планують у міністерстві, повинні системно змінити ситуацію з мобілізацією та явищем самовільного залишення військових частин. Окрім цього, окремі оновлення обіцяють військовослужбовцям із піхотних та штурмових підрозділів.