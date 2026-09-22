Скільки людей загинули в Україні за час відкритого вторгнення Росії: дані на вересень 2026-го

Наслідки російської атаки на Краматорськ, вересень 2026-го. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За час відкритої війни в Україні загинули понад 17 тисяч цивільних людей, ще майже 54 тисячі — зазнали поранення.

Про це пише hromadske з посиланням на голову Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні Еріка Мьосе під час 63-ї сесії Ради ООН з прав людини.

За його даними, порівнюючи з минулим роком, кількість жертв серед цивільних зросла на 55%. Головна причина — посилення далекобійних російських атак по житлових масивах і населених пунктах.

“Кількість жертв серед цивільного населення внаслідок атак дронів поблизу лінії фронту також зросла. російські медіаканали продовжують публікувати відео та тексти, які свідчать про навмисне цілеспрямоване ураження цивільних людей за допомогою дронів і навіть вихваляються цим”, — зазначив Мьосе.

Він нагадав, що у звіті за 2025 рік експерти ООН офіційно визнали систематичні атаки російських дронів уздовж правого берега річки Дніпро злочинами проти людяності, які “здійснювалися з метою поширення терору серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного гуманітарного права”.

Разом із тим, додав голова комісії, документування порушень прав людини та резолюції, які ухвалюються в Раді ООН з прав людини — попри те, що не мають обовʼязкового характеру — необхідні, зокрема, аби міжнародні організації мали змогу надавати Україні фінансову допомогу.

Нагадаємо, за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України у Великоновосілківській громаді зафіксували загибель 120 цивільних, ще 145 — дістали поранень через атаки окупантів. Нині більшість населених пунктів громади під окупацією, решта знаходиться у зоні бойових дій.