Велика Новосілка. Ілюстративне фото: GettyImages

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За чотири роки повномасштабної війни Росії проти України у Великоновосілківській громаді зафіксували загибель 120 цивільних, ще 145 — дістали поранень через атаки окупантів. Нині більшість населених пунктів громади під окупацією, решта знаходиться у зоні бойових дій.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із відповіді на запит до Великоновосілківської СВА.

За даними місцевої влади, від початку повномасштабної війни Росії проти України жертвами окупантів на території Великоновосілківської громади стали загалом 265 цивільних. Серед них загинули 120 людей, зокрема троє дітей. Ще 145 жителів дістали поранень, у тому числі один неповнолітній.

Такою інформацією посадовці володіли на кінець червня 2026-го. Зазначимо, що нині більшість населених пунктів громади — усього їх 29 — знаходяться під російською окупацією, а решта у зоні активних бойових дій, через що дані можуть бути неповними.

Окрім цього, на липень 2026-го Великоновосілківська громада обліковує 12 183 переселенців, які виїхали до більш безпечних регіонів України. В евакуації загинули троє людей: про двох з них — Володимира і Лідію Шаврових із Шахтарська, які стали жертвами атаки на Дніпропетровщину у січні 2026-го, — ми розповідали в окремому матеріалі. Також одна людина зазнала поранень.

Нагадаємо, у програмі соцпідтримки населення на 2026-2028 роки, яка діє у Великоновосілківській громаді, передбачили одноразову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування. На 2026 рік на це завдання заклали загалом 165 тисяч гривень.