Підтримати
RU
Підтримати

Ще три села Великоновосілківської громади визнали окупованими: які саме

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

Український уряд визнав окупованими ще три населені пункти Великоновосілківської громади — Зелене Поле, Новопіль та Новосілка. Офіційно села перебувають під контролем військ країни-агресорки з середини лютого 2026 року. 

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Мінрозвитку від 18 березня 2026 року № 562, який набрав чинності 7 квітня.

За документом, ще три села Великоновосілківської громади потрапили до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією — Зелене Поле, Новопіль та Новосілка. Український уряд визнав їх підконтрольними військам країни-агресорки з 18 лютого 2026 року.

Зазначимо, що ця селищна територіальна громада у Волноваському районі має 29 населених пунктів. З них в окупації вже перебувають, окрім зазначених трьох, 19 сіл та селищ:

  • село Благодатне;
  • селище Велика Новосілка;
  • село Времівка;
  • селище Золота Нива;
  • село Макарівка;
  • село Нескучне;
  • село Новий Комар;
  • село Петропавлівка;
  • село Рівнопіль;
  • селище Роздольне;
  • селище Розлив;
  • село Слов’янка;
  • село Сторожеве;
  • село Старомайорське;
  • село Улакли;
  • селище Урожайне;
  • село Шахтарське;
  • село Шевченко;
  • селище Ясна Поляна.

Нагадаємо, у вересні 2025-го Мінрозвитку внесло Велику Новосілку до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Такою її вважають з кінця червня того ж року. Ще в лютому росіяни називали селище “ключовою точкою” їхнього наступу з нині загарбаного Вугледара. Нібито саме з цього селища українські війська намагалися завдати контратаки, аби перерізати “сухопутний міст до Криму”.

Завантажити ще...