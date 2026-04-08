Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Український уряд визнав окупованими ще три населені пункти Великоновосілківської громади — Зелене Поле, Новопіль та Новосілка. Офіційно села перебувають під контролем військ країни-агресорки з середини лютого 2026 року.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Мінрозвитку від 18 березня 2026 року № 562, який набрав чинності 7 квітня.
За документом, ще три села Великоновосілківської громади потрапили до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією — Зелене Поле, Новопіль та Новосілка. Український уряд визнав їх підконтрольними військам країни-агресорки з 18 лютого 2026 року.
Зазначимо, що ця селищна територіальна громада у Волноваському районі має 29 населених пунктів. З них в окупації вже перебувають, окрім зазначених трьох, 19 сіл та селищ:
Нагадаємо, у вересні 2025-го Мінрозвитку внесло Велику Новосілку до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Такою її вважають з кінця червня того ж року. Ще в лютому росіяни називали селище “ключовою точкою” їхнього наступу з нині загарбаного Вугледара. Нібито саме з цього селища українські війська намагалися завдати контратаки, аби перерізати “сухопутний міст до Криму”.