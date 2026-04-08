Зелене Поле, Новопіль та Новосілка Великоновосілківської громади. Фото: DeepState

Український уряд визнав окупованими ще три населені пункти Великоновосілківської громади — Зелене Поле, Новопіль та Новосілка. Офіційно села перебувають під контролем військ країни-агресорки з середини лютого 2026 року.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Мінрозвитку від 18 березня 2026 року № 562, який набрав чинності 7 квітня.

За документом, ще три села Великоновосілківської громади потрапили до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією — Зелене Поле, Новопіль та Новосілка. Український уряд визнав їх підконтрольними військам країни-агресорки з 18 лютого 2026 року.

Зазначимо, що ця селищна територіальна громада у Волноваському районі має 29 населених пунктів. З них в окупації вже перебувають, окрім зазначених трьох, 19 сіл та селищ:

село Благодатне;

селище Велика Новосілка;

село Времівка;

селище Золота Нива;

село Макарівка;

село Нескучне;

село Новий Комар;

село Петропавлівка;

село Рівнопіль;

селище Роздольне;

селище Розлив;

село Слов’янка;

село Сторожеве;

село Старомайорське;

село Улакли;

селище Урожайне;

село Шахтарське;

село Шевченко;

селище Ясна Поляна.

Нагадаємо, у вересні 2025-го Мінрозвитку внесло Велику Новосілку до переліку тимчасово окупованих населених пунктів. Такою її вважають з кінця червня того ж року. Ще в лютому росіяни називали селище “ключовою точкою” їхнього наступу з нині загарбаного Вугледара. Нібито саме з цього селища українські війська намагалися завдати контратаки, аби перерізати “сухопутний міст до Криму”.