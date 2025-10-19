Стела на в'їзді до Лимана. Фото: Вільне радіо

Лиманська міська військова адміністрація ухвалила план публічних інвестицій на 2026–2028 роки. У документі визначені ключові напрями відновлення громади після бойових дій — від ремонту житла та доріг до створення соціальних хабів і сучасних освітніх просторів. Загальна сума, яку планують залучити з бюджету на ці статті, становить понад 170 мільйонів гривень.

План публічних інвестицій опублікували на сайті Лиманської ОВА.

Найбільше передбачили на соціальну сферу

На соціальний напрямок громада планує залучити 42 мільйони гривень. За ці кошти створять центр підтриманого проживання для людей з інвалідністю та літніх людей, а також соціальний хаб для переселенців, ветеранів, військових і родин загиблих.

За прогнозами, щороку допомогу в хабі отримуватимуть до 2,7 тисячі людей, а фахівці зможуть надати 5,6 тисячі консультацій — юридичних, соціальних і психологічних.

Відновлення та термомодернізація будинків

На житлову сферу громади хочуть закласти 30 мільйонів гривень. У планах — технічне обстеження п’яти будинків, пошкоджених під час бойових дій, їх реконструкція або переобладнання під житло для переселенців. Загальна площа відновленого житла становитиме близько 15 тисяч квадратних метрів.

Також у будинках проведуть утеплення фасадів, заміну вікон і дахів, встановлять сонячні панелі та теплові насоси. Безпечні умови проживання обіцяють для близько 750 людей.

Закупівля нового медичного обладнання, оснащення кабінетів і паліативного відділення

На сектор охорони здоров’я Лиманської громади планують виділити 21,4 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на відкриття рентген- і ендоскопічного кабінетів, створення паліативного відділення на 40 ліжок, а також забезпечення лікарень необхідним обладнанням.

Усі медичні заклади планують обладнати пандусами, безпечними санвузлами та навігацією, аби зробити їх доступними для маломобільних людей.

Дороги та комунальна інфраструктура

На розвиток транспортної інфраструктури потрібні 34 мільйони гривень.

Ключовий проєкт — капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії на вулиці Зелений Гай. Після реконструкції його пропускна здатність має зрости до 100%, а рівень безпеки руху — значно підвищитися.

Ще 19,2 мільйона гривень хочуть спрямувати на відновлення муніципальної інфраструктури. У громаді планують створити систему збору, сортування й утилізації будівельних відходів, що залишилися після бойових дій, а також розробку комплексного плану просторового розвитку території громади.

Окремо планують модернізувати 48,2 кілометра водопроводу, відремонтувати громадські простори, оновити вуличне освітлення та облаштувати 47 сучасних сміттєвих майданчиків.

На освіту та культуру разом — менше ніж 20 мільйонів

На освіту передбачили 13,4 мільйона гривень. За ці гроші у громаді планують реконструкцію школи для 450 учнів, дитсадка для 100 вихованців, оновлення закладів позашкільної освіти та закупівлю сучасної ІТ-техніки — ноутбуків, інтерактивних панелей, VR- і STEM-обладнання.

Також у громаді мають з’явитися коворкінги, бібліотеки та артпростори.

На культуру запланували 6 мільйонів гривень. Гроші спрямують на інвентаризацію 344 об’єктів археології, ремонт закладів культури й створення сучасних культурних центрів.

Також у громаді планують провести аудит земель, запустити електронні земельні торги, виготовити землевпорядну документацію. На ці потреби передбачили 7,2 млн гривень.

Окремо планом передбачено:

розмінування 69 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь;

паспортизацію 57 гідротехнічних споруд;

створення трьох пунктів оперативного реагування для підвищення громадської безпеки.

