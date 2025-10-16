Українські війська застосовують дистанційне мінування, аби стримувати росіян. Ілюстративне фото: 110 бригада ЗСУ

Російські військові продовжують накопичувати живу силу навпроти позицій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і постійно проводить штурмові дії та спроби просування, що ускладнює оборонну роботу бригади. Українські оборонці застосовують різні методи оборони й намагаються відкривати вогонь по загарбниках як тільки помічають ознаки початку штурму. Втім, робити це Силам оборони не просто, адже доводиться слідкувати за цілою низкою підходів до українських позицій.

Про це заявив начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов у ефірі телемарафону ввечері у середу, 15 жовтня.

За даними 60-ї ОМБр, у бойових діях на Лиманському напрямку росіяни одночасно застосовують піхоту, РСЗВ (зокрема “Гради”) та ударні дрони “Молнія”, “Куб” та “Ланцет”. Дрони-розвідники росіян також проявляють активність у небі та створюють проблеми для українських сил.

“Ситуація складна і продовжує бути складною, тому що ворог накопичив велику кількість живої сили навпроти наших позицій і відповідно постійно штурмує, постійно намагається давити, просуватися, постійно застосовує різні засоби, такі як і піхота, такі як і РСЗВ, “Гради”, відповідно і також застосовують ударні дрони, такі як “Молнія”, “Куб”, “Ланцет”, їхні розвідувальні дрони теж постійно ширяють в небі й шукають цілі, що теж це викликає певну складність”, — каже начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов.

Він додав, що росіяни продовжують активно застосовувати пілотовану авіацію в боях і також назвав це значною складністю для українських сил. Бійцям 60-ї бригади доводиться ретельно маскувати позиції, аби приховати розташування підрозділів і протидіяти розвідці загарбників. Аеророзвідка бригади стежить за логістичними шляхами військ країни-агресорки: коли вони починають висуватися, сили бригади прагнуть нейтралізувати його на початкових підходах. Окремим засобом стримування Білоусов назвав дистанційне мінування, для якого зараз активно використовують дрони.

Хоч бійцям 60-ї ОМБр досить складно простежити всі підходи до своїх позицій, після вступу до 3-го армійського корпусу вона масштабувалася, почала зростати та переймати знання корпусу. Ці напрацювання вже застосовують у поточних боях.

“… тож маємо надію, що найближчим часом побачимо і якісь успіхи в зоні нашої відповідальності”, — додав Максим Білоусов.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, передислокують підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії з Часового Яру. Раніше аналітики відмічали, що окупанти можуть відправити на Херсонщину. Хто їх замінить у боях на Донеччині — поки невідомо.