Понад 5 тисяч жителів Покровської громади ще не отримали компенсацію за зруйноване житло

Зруйновані будинки у Покровську, листопад 2026 року. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

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Станом на 13 листопада 2026 року комісія Покровської громади отримала 24 880 звернень щодо визнання будинків зруйнованими. За 5 630 зверненнями люди ще не отримали компенсацію. Очільник МВА запевняє, що до кінця 2026 року комісія має розглянути всі заяви.

Про ситуацію із компенсаціями у Покровській громаді розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Добряк.

“На жаль, деякі будинки неможливо визнати зруйнованими по декілька разів, але усе рівно люди не втрачають надію, що будинок доб’ють або його визнають зруйнованим”, — говорить Сергій Добряк.

Нагадаємо, російського генерала-полковника Сергія Кузовльова підозрюють у віданні наказів обстрілу житлових кварталів Покровська у лютому 2023-го. Через ці удари загинули троє цивільних, ще 11 — зазнали поранень.