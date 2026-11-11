Російський генерал Сергій Кузовльов міг наказати бити по будинках у Покровську в лютому 2023-го: у нього ще одна підозра

Російський генерал Сергій Кузовльов тисне руку лідеру Росії Путіну. Фото: з російських джерел

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Російського генерала-полковника Сергія Кузовльова підозрюють в віданні наказів обстрілу житлових кварталів Покровська у лютому 2023-го. Через ці удари загинули троє цивільних, ще 11 — зазнали поранень.

Про це повідомили в Службі безпеці України.

За їхніми даними, російський генерал-полковник причетний до організації масованих ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області з важкого озброєння. Внаслідок таких атак були жертви.

Зокрема, в лютому 2023-го Сергій Кузовльов спланував та віддав наказ на удари по житлових кварталах Покровська з реактивних систем залпового вогню “Смерч” і “Торнадо-С”. Через один з цих обстрілів загинули троє людей, ще одинадцятеро – зазнали поранень різного ступеня тяжкості, кажуть правоохоронці.

Як зазначають в СБУ, до цього злочину генерал залучив підрозділи 439-ї реактивної артилерійської бригади Росії. Вони атакували домівки міста з вогневих позицій РСЗВ у тимчасово окупованій Макіївці.

Тепер Кузовльова заочно підозрюють в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне увʼязнення. Чоловік перебуває на території країни-агресорки, тож тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності, додали правоохоронці.

Нагадаємо, у липні 2026-го Сергію Кузовльову вже повідомляли заочно про підозру в іншій справі. За даними слідства, він керував ракетним ударом по піцерії RIA в Краматорську у червні 2023-го. Внаслідок тієї атаки загинули 13 людей, ще понад 60 дістали поранень. Серед жертв обстрілу була, зокрема, письменниця Вікторія Амеліна.