Понад 193 тисячі жителів Донецької області відвідали “пункти незламності” від початку 2026 року: скільки їх залишається

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Від початку 2026 року понад 193 тисячі жителів Донецької області відвідали “пункти незламності”. Деякі з них працюють цілодобово, однак переважна більшість — за встановленим графіком.
Про це повідомили у Донецькій ОДА.
За їхніми даними, станом на 12 жовтня на території Донецької області обліковують 46 “пунктів незламності”, з яких працюють 44. Водночас сім таких осередків приймають жителів регіону в цілодобовому режимі, а решта — за встановленим графіком.
Разом із тим ще два “пункти незламності”, за словами обласної влади, готові відкрити впродовж двох годин — з моменту виникнення надзвичайної ситуації, наприклад блекауту.
Загалом від початку 2026-го ці осередки відвідали більш як 193,1 тисячі мешканців Донеччини. А за минулу добу — в умовах складної погодної ситуації та проблем в енергосистемах через удари Росії — допомогу в пунктах отримали 318 людей.
Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецькій області станом на кінець вересня до холодів підготували вже 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.