У 2026 році в Шахівській громаді запровадять одразу кілька нових соціальних програм для підтримки мешканців, переселенців та військовослужбовців. Загальний обсяг фінансування перевищує 2 мільйони гривень. Розповідаємо, що це за програми.

Про розподілення грошей журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Шахівської сільської військової адміністрації.

Нові програми соціальної підтримки орієнтовані передусім на військовослужбовців та постраждалих від війни. У громаді планують реалізувати чотири соціальні програми:

соціальна програма “Турбота” — на її фінансування передбачили 635 тис грн. Вона спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення (як переселенців, так і мешканців громади);

програма одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та цивільним, звільненим з полону, які зареєстровані в громаді, — розрахована на 2026–2027 роки, бюджет становить 400 тис грн;

матеріальна допомога мобілізованим під час воєнного стану родом з громади — у 2026 році на це заклали 665,6 тис грн;

одноразова допомога жителям громади і нинішнім переселенцям до інших регіонів з реєстрацією тут, які вперше уклали контракт на проходження військової служби — бюджет програми становить 300 тис грн.

Для оформлення будь-якої з цих виплат необхідно подати письмову заяву у довільній формі до сектору соціального захисту населення. Звернення можна подати:

електронною поштою на офіційну адресу Шахівської СВА [email protected] ;

поштою на адресу релокованих виконавчих органів: Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 2.

Для отримання детальної консультації мешканці можуть звертатися за телефоном: +38 050 015 04 48.

