Підтримайте Вільне Радіо
У 2026 році в Шахівській громаді запровадять одразу кілька нових соціальних програм для підтримки мешканців, переселенців та військовослужбовців. Загальний обсяг фінансування перевищує 2 мільйони гривень. Розповідаємо, що це за програми.
Про розподілення грошей журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на інформаційний запит до Шахівської сільської військової адміністрації.
Нові програми соціальної підтримки орієнтовані передусім на військовослужбовців та постраждалих від війни. У громаді планують реалізувати чотири соціальні програми:
Для оформлення будь-якої з цих виплат необхідно подати письмову заяву у довільній формі до сектору соціального захисту населення. Звернення можна подати:
Для отримання детальної консультації мешканці можуть звертатися за телефоном: +38 050 015 04 48.
Раніше ми розповідали, що у Гродівській громаді родини загиблих захисників можуть оформити одноразову грошову допомогу. Для цього необхідно подати заяву та пакет документів до органу соціального захисту.