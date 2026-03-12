Шкільна їдальня. Ілюстративне фото: "Зміст"

Понад 2 мільйони дітей у школах України вже отримують безплатні гарячі обіди. З вересня 2026 року цей підхід планують розширити на всю країну.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“У Міжнародний день шкільного харчування важливо нагадати, що ця реформа підтримує і зміцнює громади на всіх рівнях: від здоровʼя дітей до стимулювання локального виробництва і розбудови економіки. Готуємо необхідну інфраструктуру для продовження змін”, — розповіла посадовиця.

За її даними, нині більш як 2 мільйони дітей вже отримують безоплатне харчування в українських школах. Однак з вересня 2026-го ініціатива має охопити всю країну — близько 3 мільйонів учнів. З державного бюджету на цей рік вже заклали 14,4 мільярда гривень.

Крім того, на подальшу модернізацію харчоблоків урядовці заклали 1 мільярд гривень. Фабрики-кухні, зі слів Свириденко, вже створюють у громадах Запорізької, Вінницької, Київської, Львівської та Сумської областей. Вони дозволять централізовано готувати тисячі порцій щодня для шкіл.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручав забезпечити безкоштовним харчування усіх школярів ще у листопаді 2024 року. Втім, у 2025 році та початку 2026-го безоплатно годують лише учнів початкових класів.