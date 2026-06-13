За травні 2026-го постраждала найбільша кількість цивільних з 2022 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Протягом травня 2026 року на території України загинули щонайменше 274 цивільних, а ще 1 763 дістали поранень. Загалом жертвами обстрілів та ударів стали 2 037 людей. Це найбільша кількість постраждалих за один місяць з 2022 року. Розповідаємо, яка зброя росіян стала найсмертоноснішою.

Дані щодо постраждалих цивільних оприлюднили у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

“Інтенсифікація бойових дій та все частіше застосування потужної зброї в міських районах призвели до великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб по всій країні”, — сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Найсмертоноснішою зброєю стали безпілотники, внаслідок ударів якими загинули щонайменше 64 цивільних та 539 дістали поранень.

За даними ООН, тенденція до збільшення жертв серед цивільних навесні та влітку повторюється протягом усього повномасштабного вторгнення Росії. Але у 2026 році кількість постраждалих перевищила ці показники попередніх років.

Зазначимо, інформація ООН враховує не тільки людей, які потрапляють під удари на підконтрольній українському уряду території, а й у тимчасово окупованих регіонах.

Нагадаємо, 12 червня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще семеро дістали поранень — у Дружківці, двоє у Краматорську та один у Костянтинівці.