Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

12 червня 2026 року на Донеччині через удари росіян загинула одна людина у Дружківці. Ще семеро дістали поранень — у Дружківці, двоє у Краматорську та один у Костянтинівці. Удари росіян за добу зруйнували 23 цивільний об’єкт та ще 8 — у ніч на 13 червня. Серед них — готель, житлові багатоповерхівки, привітні будинки та адміністративна будівля. Військові на Донеччині за добу відбили 86 російських атак. Докладніше про ситуацію в регіоні — у зведенні.

12 червня 2026 року від російських ударів на Донеччині загинула одна людина та ще семеро дістали поранення

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, протягом 12 червня внаслідок ударів російських військових на Донеччині загинула одна людина у Дружківці.

Ще семеро дістали поранень — четверо у Дружківці, двоє у Краматорську та один у Костянтинівці.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 12 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Загалом за попередніми даними, з 24 лютого 2022 року від вогню російської армії загинули щонайменше 4 116 житель Донеччини, ще 9 622 дістали поранень.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

12 червня 2026-го від російських ударів постраждали 23 цивільних об’єктів на Донеччині

За інформацією поліції Донецької області, минулої доби російська армія била по регіону 1 235 разів. Постраждали 7 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Малотаранівка, Ясногірка та село Маяки.

Протягом доби під обстріли потрапив 23 цивільних об’єктів, з них 9 — житлові будинки. Зокрема:

у Краматорську через шість атак FPV-дронів зруйнували один багатоквартирний будинок, готель, господарську споруду та 2 цивільних авто;

БПЛА “Молнія-2” атакували Ясногірку Краматорської громади та зруйнували 2 приватних будинки, господарську споруду, гараж та автомобіль;

по Дружківці вдарили сімома FPV-дронами та пошкодили 3 багатоквартирних будинки та автомобіль;

у Слов’янську пошкодили 3 приватних будинки й гараж;

у Костянтинівці зруйнували готель;

одне підприємство пошкодив FPV-дрон у Малотаранівці ;

об’єкт інфраструктури пошкодили у Маяках Святогірської громади.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

У ніч на 13 червня росіяни пошкодили щонайменше 8 цивільних об’єктів

Обстріли не припинилися з настанням нового дня. За уточненням голови ДонОВА Вадима Філашкіна, відомо, що внаслідок російських ударів у Краматорську пошкодили 2 багатоповерхівки, крамницю та 3 автівки.

Поліція Донеччини додає, вночі окупанти також били по Дружківці й зруйнували 2 багатоквартирних будинки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

86 разів за 12 червня року російська армія йшла в наступ на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, 12 червня 2026 року на різних напрямках фронту в Донецькій області росіяни 86 разів штурмували позиції українських захисників:

найбільше атак нарахували на Покровському напрямку , де росіяни 36 разів йшли на штурм позицій ЗСУ в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Дорожнє та Білицьке;

на Лиманському напрямку окупаційна армія 19 разів намагалась вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир;

14 атак військові нарахували на Слов’янському напрямку у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки та Закітного;

на Костянтинівському напрямку росіяни 13 атакували в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького та Торецького;

три рази росіяни штурмували на Олександрівському напрямку в районах Злагоди, Калинівського та Олександрограда;

на Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Федорівки.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 травня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Нагадаємо, ситуація у Костянтинівці залишається складною для українських захисників — окупанти тиснуть з трьох флангів, намагаються поодиноко просочуватися у місто, а забудову знищують КАБами та дронами. Та у забудові окупанти не мають позицій, стверджують у ЗСУ.