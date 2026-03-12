Зброя. Ілюстративне фото: Pixabay

За понад рік від початку кампанії, жителі Донецької області зареєстрували понад 2 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Ще близько 2,2 мільйона — боєприпаси.

Про це розповіли в поліції Донецької області.

Від листопада 2024 року в Україні діє закон “Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України”. За цей час до правоохоронців звернулися 1916 жителів Донецької області, аби задекларувати знайдену зброю.

Зокрема, місцеві реєстрували зброю такого виду та кількості:

1953 одиниці автоматичної зброї;

70 гладкоствольних рушниць;

67 одиниць карабінів і гвинтівок;

40 пістолетів і револьверів;

понад 2,2 млн боєприпасів.

Зазначимо, аби задекларувати знайдену або отриману вогнепальну зброю, необхідно звернутися до найближчого підрозділу поліції або на спецлінію 102.

Як декларують зброю

Спершу працівники поліції візуально оглядають вогнепальну зброю та перевіряють відомості, які надає людина, що знайшла її. Далі зброю обліковують, після чого видають повідомлення про декларування.

Також правоохоронці пояснюють усі правила безпеки, зберігання та носіння зброї, а ще про відповідальність за порушення. Лише тоді її повертають декларанту.

Тож зброя та боєприпаси до неї стають законними після декларування та зберігаються на період дії воєнного стану.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо зібрали детальне пояснення як отримати дозвіл на зброю у 2026 році.