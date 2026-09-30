Понад 2,7 млрд гривень — сума компенсацій, які погодили у Дружківській громаді за знищене житло від початку 2026-го

Дружківка у 2026 році. Ілюстративне: Вільне Радіо

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Від початку 2026 року загальна сума компенсацій за знищене житло в Дружківській громаді сягнула понад 2,7 мільярда гривень. Посадовці погодили 1 612 заяв на відшкодування від місцевих жителів. Як просувається робота в цьому напрямку — читайте далі.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там розповіли, що 30 вересня спеціалізована комісія провела чергове засідання, на якому розглядали заяви місцевих жителів щодо компенсацій за пошкоджені та знищені домівки в межах програми “єВідновлення”. Серед результатів:

167 заявникам погодили компенсації за знищене житло — вони отримають сертифікати;

88 заяв — поновили розгляд;

2 заявникам з-поміж УБД погодили компенсації за житло в окупації.

За даними місцевої влади, від початку 2026 року в Дружківській громаді вже погодили 1 612 заяв на відшкодування за зруйновані оселі. Загальна сума таких компенсацій сягнула 2 мільярдів 732 мільйонів 943 тисяч гривень. Водночас від початку дії ініціативи “єВідновлення” житлові сертифікати видали на майже 3,2 мільярда гривень — за погодженням 1 950 заяв.

Нагадаємо, у Дружківці продовжують проживати кілька тисяч людей, однак вивозити їх стає все важче як поліції, так і волонтерам. Проблемою є не лише регулярні удари російських загарбників по цивільному транспорту, але і руйнування місцевої інфраструктури внаслідок атак.