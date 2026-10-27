Понад 2,9 млн грн допомоги вже виплатили місцевим із бюджету Сартанської громади: як податися

Понад 2,9 млн грн допомоги вже виплатили місцевим із бюджету Сартанської громади. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За майже 10 місяців 2026 року з бюджету Сартанської громади виділили понад 2,9 мільйона гривень. Ці гроші розподілили між місцевими переселенцями, військовими та членами родин захисників — загалом 192 людьми. Розповідаємо, на що витратили кошти та як податися на підтримку від громади.

Дані про бюджетні витрати надали журналістам Вільного Радіо у Сартанській селищній військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Всього до посадовців Сартанської СВА за неповний 2026 рік звернулися по допомогу 192 людини. Зокрема:

переселенці, яким потрібна допомога з облаштуванням на новому місці — 84 людини;

ветерани війни, члени родини загиблих, зниклих безвісти захисників або тих, хто потрапив у поло, а також діти військових — 108 людей.

Заявники загалом отримали з місцевого бюджету 2 991 659 гривень. Із цієї суми 1 224 659 гривень виплатили переселенцям, а 1 767 000 гривень — військовим та членам їхніх родин.

Скільки ще людей можуть попросити про допомогу до кінця 2026 року, представники військової адміністрації не уточнили. Втім, запевнили, що всі, хто відповідає вимогам та подасть заяву, можуть розраховувати на підтримку з місцевого бюджету.

Звернутися по допомогу можна за телефоном 0(800)33-25-20.

Крім цього, у Сартанській громаді працює сторінка контакт-центру. Журналісти Вільного Радіо перевірили: щоб подати заяву, необхідно зареєструватися на сайті. Там громадяни можуть залишати свої звернення, зокрема прохання про допомогу.

Зазначимо, згідно з розподілом витрат у бюджеті Сартанської громади на 2026 рік, загальний розмір бюджетних видатків на цей рік сягає 36,4 млн грн. Тобто близько 8% усіх витрат з місцевої скарбниці у 2026 році витратили на підтримку переселенців та військових.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що у Сартанській громаді діють дві програми допомоги ВПО: для цивільних переселенців, а також для захисників і захисниць, ветеранів та їхніх родин. Ми підготували інструкцію, як переселенцям та військовим із Сартанської громади податися на допомогу від військової адміністрації.