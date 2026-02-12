Як ВПО та військовим з Сартанської громади податися на допомогу від військової адміністрації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Сартанській військовій адміністрації діють дві програми допомоги ВПО з громади: для цивільних переселенців, а також для захисників і захисниць, ветеранів та їхніх родин. Розповідаємо, за яких умов можна податися на фінансову допомогу та куди звертатися.

Про ситуацію з підтримкою переселенців у Сартанській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Звертатися по допомогу пропонують у телефонному режимі за номером: 0800-33-25-20.

У військовій адміністрації додали, що за цим номером можна не лише подати звернення, а й отримати консультацію з будь-яких питань.

Крім цього, у Старомлинівській ВА працює сторінка контакт-центру. Журналісти Вільного Радіо перевірили: для подання заяви необхідно зареєструватися на сайті. Там громадяни можуть залишати свої звернення, зокрема прохання про допомогу.

Водночас посадовці застерігають: звернення слід надсилати через українські або західні поштові сервіси. Повідомлення, надіслані з електронних поштових скриньок на кшталт mail.ru, yandex.ru, yandex.ua чи bk.ru, до розгляду не приймають.

На допомогу можуть розраховувати лише ті переселенці, які евакуювалися на підконтрольну українському уряду територію та зареєструвалися як ВПО.

Посадовці місцевої ВА не надали прикладів заяв, за якими варто оформлювати прохання про фінансову допомогу. Звернення дозволяють складати у вільній формі, без затверджених шаблонів.

