Понад 295 тисяч абонентів на Донеччині без газу: яка ситуація там, де його можуть подавати

Газ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На листопад 2026-го в Донецькій області від газопостачання відключені понад 290 тисячі абонентів, близько 100 тисяч — з блакитним паливом. Фахівці продовжують обслуговувати та ремонтувати мережі попри обстріл.

Про це повідомив голова АТ “Донецькоблгаз” в коментарі виданню “Суспільне. Донбас”.

За його даними, нині на підконтрольній частині Донецької області до газопостачання підключені 106,8 тисячі споживачів, а 295,2 тисячі абонентів — без блакитного палива. За останні три роки фахівці зафіксували понад девʼять тисяч пошкоджень через удари Росії:

у 2024 році — 2 391 пошкодження;

у 2025 році — 4 669 пошкоджень;

у 2026 році — 2 468 пошкоджень.

“Є газ на підконтрольній Україні, крім Дружківки та Миколаївської громади. По Дружківці нас просили, щоб ми дотягнули до кінця опалювального сезону, але ми відключили майже у середині літа”, — зазначив Вадим Батій.

Він уточнив, що затримок із ремонтами у Краматорську та Слов’янську немає, а рішення про виїзд ухвалюють індивідуально. Водночас у селище Біленьке через активність дронів окупантів виїзди бригад призупинили.

Разом із тим на підприємстві відчувають брак людей, техніки та фінансування, додає керівник “Донецькоблгазу”.

“Зарплати треба платити, у нас бюджет майже 50% дефіциту. Фінансово підприємству допомагає “Нафтогаз”, а також область, яка сплачує заборгованість за розподіл”, — розповів він.

За словами Батія, при фінансовому плані у 20 мільйонів гривень і фактичній потребі у 15 мільйонів гривень, від населення — як абонплати за послуги — надходить 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, у 85 житлових багатоповерхівках Слов’янська взимку 2026/2027 років не буде опалення. Причини — руйнування, неможливість запустити котельню або відсутність мешканців за цими адресами. Деякі будинки відключили повністю, а в деяких — окремі під’їзди або квартири.