Понад 3 мільярдів гривень компенсації за зруйноване житло вже отримали жителі Покровської громади. Ілюстративне фото: державна прикордонна служба України

З 1 серпня 2023 року до початку травня 2026 року посадовці Покровської ВА нарахували 3,06 мільярда гривень компенсації для жителів громади, чиє житло знищили під час бойових дій. Зокрема, це 2 426 житлових сертифікатів.

Про компенсації розповіли в пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Із понад 3 млрд грн компенсації понад 2,07 млрд грн нарахували на основі звітів обстеження приватних і багатоквартирних будинків. Ще 987 млн грн нарахували на основі даних дистанційного обстеження за супутниковими знімками.

“Загалом у Покровській громаді з 1 серпня 2023 року отримали 16 260 заяв на компенсацію за зруйноване майно. Із них 338 заяв відхилили, а понад 13 тисяч — призупинили”, — додають у пресслужбі МВА.

Нагадаємо, військові ЗСУ продовжують стверджувати, що окупаційні війська не контролюють увесь Покровськ та Мирноград. Боротьба за північні околиці триває. Тому окупанти нарощують удари та залучили резерви, щоб захопити село Удачне.